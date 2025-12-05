Каталог компаній
Dentons
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Юридичний відділ

  • Всі зарплати Юридичний відділ

Dentons Юридичний відділ Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dentons. Останнє оновлення: 12/5/2025

Середня загальна компенсація

$128K - $154K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$119K$128K$154K$163K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Юридичний відділ заявок в Dentons щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Внести дані
Які кар'єрні рівні в Dentons?

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Юридичний відділ пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Юридичний відділ в Dentons in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 210,054. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dentons для позиції Юридичний відділ in Singapore складає SGD 153,919.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dentons

Схожі компанії

  • Dropbox
  • Uber
  • Airbnb
  • Netflix
  • Apple
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dentons/salaries/legal.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.