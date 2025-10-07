Каталог компаній
Deloitte
Deloitte Tax Accountant Зарплати в Greater Dallas Area

Компенсація Tax Accountant in Greater Dallas Area у Deloitte становить $82.2K за year для L2. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Dallas Area становить $85K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deloitte. Останнє оновлення: 10/7/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$82.2K
$82.2K
$0
$0
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Deloitte Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Tax Accountant в Deloitte in Greater Dallas Area складає річну загальну компенсацію $116,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Deloitte для позиції Tax Accountant in Greater Dallas Area складає $85,000.

Інші ресурси