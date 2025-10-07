Компенсація Auditor in United States у Deloitte варіюється від $81.4K за year для L1 до $155K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $100K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deloitte. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$81.4K
$81.4K
$0
$0
L2
$77.4K
$77.2K
$0
$200
L3
$98.7K
$95.7K
$0
$3K
L4
$108K
$107K
$0
$1.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Deloitte Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)