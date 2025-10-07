Компенсація Auditor in India у Deloitte варіюється від ₹1.01M за year для L1 до ₹2.93M за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deloitte. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
₹1.01M
₹938K
₹0
₹75.2K
L2
₹1.53M
₹1.34M
₹0
₹190K
L3
₹2.93M
₹2.53M
₹0
₹403K
L4
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Deloitte Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)