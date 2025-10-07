Компенсація Auditor in Greater Los Angeles Area у Deloitte варіюється від $72.5K за year для L1 до $114K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Los Angeles Area становить $83K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Deloitte. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$72.5K
$72.5K
$0
$0
L2
$81K
$81K
$0
$0
L3
$114K
$107K
$0
$7.5K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Deloitte Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)