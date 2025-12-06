Каталог компаній
Dell Technologies
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Технічний письменник

  • Всі зарплати Технічний письменник

Dell Technologies Технічний письменник Зарплати

Середня загальна компенсація Технічний письменник in India у Dell Technologies варіюється від ₹1.5M до ₹2.06M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$18.6K - $22K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$17.1K$18.6K$22K$23.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 2 більше Технічний письменник заявок в Dell Technologies щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата


Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Технічний письменник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Технічний письменник в Dell Technologies in India складає річну загальну компенсацію ₹2,060,318. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dell Technologies для позиції Технічний письменник in India складає ₹1,504,928.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Dell Technologies

Схожі компанії

  • Rackspace
  • CDW
  • Ingram Micro
  • A10 Networks
  • Harmonic
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/dell-technologies/salaries/technical-writer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.