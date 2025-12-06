Каталог компаній
Dell Technologies
Компенсація Інженер-програміст in United States у Dell Technologies варіюється від $114K за year для L5 до $360K за year для L11. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $155K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Software Engineer I
L5(Початковий рівень)
$114K
$110K
$990
$3.2K
Software Engineer II
L6
$135K
$129K
$2.3K
$4K
Senior Engineer
L7
$161K
$152K
$3.7K
$5.9K
Principal Engineer
L8
$193K
$178K
$3.7K
$10.4K
Останні подання зарплат
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Включені посади

Подати нову посаду

Backend-інженер програмного забезпечення

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Інженер мереж

Інженер забезпечення якості (QA) програмного забезпечення

Інженер даних

Інженер програмного забезпечення виробництва

Системний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Dell Technologies in United States складає річну загальну компенсацію $386,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dell Technologies для позиції Інженер-програміст in United States складає $151,500.

