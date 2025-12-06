Каталог компаній
Dell Technologies
Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies.

Середня загальна компенсація

$24.5K - $28.6K
India
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$21.3K$24.5K$28.6K$30.4K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Dell Technologies in India складає річну загальну компенсацію ₹2,674,816. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dell Technologies для позиції Рекрутер in India складає ₹1,874,657.

