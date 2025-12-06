Компенсація Продакт-менеджер in United States у Dell Technologies варіюється від $117K за year для I7 до $645K за year для E1. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $230K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies. Останнє оновлення: 12/6/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
I7
$117K
$111K
$522
$5.6K
I8
$176K
$163K
$1.4K
$11.7K
I9
$244K
$198K
$16.4K
$29.8K
I10
$317K
$226K
$35.9K
$55.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
33.3%
РІК 1
33.3%
РІК 2
33.3%
РІК 3
У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:
33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)
33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)
