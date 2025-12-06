Каталог компаній
Компенсація Консультант з управління in Ireland у Dell Technologies становить €118K за year для L9. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Dell Technologies. Останнє оновлення: 12/6/2025

Середня загальна компенсація

$110K - $129K
Ireland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$102K$110K$129K$142K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
Графік Вестингу

33.3%

РІК 1

33.3%

РІК 2

33.3%

РІК 3

Тип Акцій
RSU

У Dell Technologies RSUs підлягають 3-річному графіку вестингу:

  • 33.3% передається у 1st-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 2nd-РІК (33.30% щорічно)

  • 33.3% передається у 3rd-РІК (33.30% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Консультант з управління в Dell Technologies in Ireland складає річну загальну компенсацію €123,567. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Dell Technologies для позиції Консультант з управління in Ireland складає €88,715.

Інші ресурси

