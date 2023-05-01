Dejero Зарплати

Діапазон зарплат Dejero коливається від $80,249 у загальній компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому кінці до $106,300 для Technical Account Manager на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Dejero . Останнє оновлення: 8/9/2025