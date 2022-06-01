Deepgram Зарплати

Діапазон зарплат Deepgram коливається від $139,300 у загальній компенсації на рік для Архітектор рішень на нижньому кінці до $172,480 для Інженер-програміст на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Deepgram . Останнє оновлення: 8/9/2025