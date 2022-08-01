Довідник компаній
Datacom
Datacom Зарплати

Діапазон зарплат Datacom коливається від $39,640 у загальній компенсації на рік для Аналітик кібербезпеки на нижньому кінці до $195,975 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Datacom. Останнє оновлення: 8/13/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $51K
Бізнес-аналітик
$99K
Обслуговування клієнтів
$50.3K

Інформаційний технолог (ІТ)
$95.3K
Менеджер проекту
$84.2K
Аналітик кібербезпеки
$39.6K
Архітектор рішень
$196K
Технічний менеджер програми
$159K
Часті запитання

The highest paying role reported at Datacom is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $195,975. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Datacom is $89,777.

