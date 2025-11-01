Databricks Технічний програм-менеджер Зарплати

Компенсація Технічний програм-менеджер in United States у Databricks варіюється від $244K за year для L4 до $202K за year для L5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $229K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L3 Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $244K $160K $68.8K $15.6K L5 Senior Technical Program Manager $202K $166K $18.3K $18.3K L6 Staff Technical Program Manager $ -- $ -- $ -- $ -- Переглянути 2 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Databricks ?

