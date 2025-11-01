Компенсація Продажі in United States у Databricks варіюється від $97.3K за year для L3 до $477K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $388K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$67K
$58.7K
$8.3K
$0
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$209K
$147K
$52.5K
$8.9K
L6
$236K
$171K
$64.5K
$0
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
Включені посадиПодати нову посаду