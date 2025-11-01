Каталог компаній
Databricks
Databricks Рекрутер Зарплати

Компенсація Рекрутер in United States у Databricks варіюється від $173K за year для L5 до $311K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $247K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
Recruiter
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter
$173K
$145K
$20K
$8K
L6
Staff Recruiter
$261K
$186K
$55.3K
$20.3K
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Включені посади

Технічний рекрутер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Рекрутер в Databricks in United States складає річну загальну компенсацію $367,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Рекрутер in United States складає $236,000.

