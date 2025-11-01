Каталог компаній
Databricks
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєкт-менеджер

  • Всі зарплати Проєкт-менеджер

Databricks Проєкт-менеджер Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

£143K - £170K
United Kingdom
Поширений діапазон
Можливий діапазон
£132K£143K£170K£181K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 1 більше Проєкт-менеджер заявок в Databricks щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Block logo
+£43.8K
Robinhood logo
+£67.3K
Stripe logo
+£15.1K
Datadog logo
+£26.5K
Verily logo
+£16.6K
Don't get lowballed

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєкт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєкт-менеджер в Databricks in United Kingdom складає річну загальну компенсацію £180,871. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Проєкт-менеджер in United Kingdom складає £132,115.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Databricks

Схожі компанії

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси