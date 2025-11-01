Каталог компаній
Середня загальна компенсація Партнер-менеджер in United States у Databricks варіюється від $85.9K до $122K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

$97.5K - $116K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$85.9K$97.5K$116K$122K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Партнер-менеджер в Databricks in United States складає річну загальну компенсацію $121,900. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Партнер-менеджер in United States складає $85,860.

