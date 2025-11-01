Каталог компаній
Databricks
Медіанний пакет компенсації Кадрові ресурси in United States у Databricks становить $292K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
Загалом за рік
$292K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$184K
Stock (/yr)
$108K
Бонус
$0
Років у компанії
5-10 Роки
Років досвіду
5-10 Роки
Які кар'єрні рівні в Databricks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Кадрові ресурси в Databricks in United States складає річну загальну компенсацію $1,075,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Кадрові ресурси in United States складає $184,000.

