Компенсація Фінансовий аналітик in United States у Databricks становить $146K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $145K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$146K
$110K
$36.3K
$0
L5
Senior Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Staff Financial Analyst
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Databricks in United States складає річну загальну компенсацію $230,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $150,000.

