Медіанний пакет компенсації Обслуговування клієнтів in India у Databricks становить ₹3.62M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Медіанний пакет
company icon
Databricks
Senior Technical Solutions Engineer
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.62M
Рівень
L5
Базова зарплата
₹3.62M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
11 Роки
Які кар'єрні рівні в Databricks?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Обслуговування клієнтів в Databricks in India складає річну загальну компенсацію ₹3,618,448. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Обслуговування клієнтів in India складає ₹3,615,580.

Інші ресурси