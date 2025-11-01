Databricks Менеджер бізнес-операцій Зарплати

Компенсація Менеджер бізнес-операцій у Databricks становить $235K за year для L6. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація $196K - $237K United States Поширений діапазон Можливий діапазон $181K $196K $237K $252K Поширений діапазон Можливий діапазон

Середня Компенсація за Рівень Додати компенсацію Порівняти рівні

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус L3 $ -- $ -- $ -- $ -- L4 $ -- $ -- $ -- $ -- L5 $ -- $ -- $ -- $ -- L6 $235K $149K $64K $22.5K Переглянути 2 Більше рівнів

Графік Вестингу Основний 25 % РІК 1 25 % РІК 2 25 % РІК 3 25 % РІК 4 Тип Акцій RSU У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

Який графік вестингу в Databricks ?

