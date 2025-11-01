Каталог компаній
Databricks
  • Зарплати
  • Менеджер бізнес-операцій

  • Всі зарплати Менеджер бізнес-операцій

Databricks Менеджер бізнес-операцій Зарплати

Компенсація Менеджер бізнес-операцій у Databricks становить $235K за year для L6. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Databricks. Останнє оновлення: 11/1/2025

Середня загальна компенсація

$196K - $237K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$181K$196K$237K$252K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$235K
$149K
$64K
$22.5K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Databricks RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер бізнес-операцій в Databricks складає річну загальну компенсацію $252,300. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Databricks для позиції Менеджер бізнес-операцій складає $180,525.

Інші ресурси