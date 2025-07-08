DASA Зарплати

Каталог компаній
Зарплата DASA варіюється від $7,744 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $100,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DASA. Останнє оновлення: 10/17/2025

Бухгалтер
$79.7K
Адміністративний асистент
$7.7K
Дата-сайентист
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Інженер-програміст
$101K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в DASA - це Інженер-програміст at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $100,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в DASA складає $34,334.

