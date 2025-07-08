DASA Зарплати

Зарплата DASA варіюється від $7,744 загальної компенсації на рік для Адміністративний асистент на нижньому рівні до $100,500 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників DASA . Останнє оновлення: 10/17/2025