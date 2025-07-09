Danieli Зарплати

Зарплата Danieli варіюється від $7,874 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $58,935 для Інженер-електрик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Danieli . Останнє оновлення: 9/8/2025