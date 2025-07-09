Danieli Зарплати

Каталог компаній
Danieli
Зарплата Danieli варіюється від $7,874 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $58,935 для Інженер-електрик на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Danieli. Останнє оновлення: 9/8/2025

$160K

Інженер-електрик
$58.9K
Інженер-механік
$10.2K
Інженер-програміст
$7.9K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Danieli - це Інженер-електрик at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $58,935. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Danieli складає $10,200.

