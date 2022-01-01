Довідник компаній
Danaher
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

Danaher Зарплати

Діапазон зарплат Danaher коливається від $36,717 у загальній компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому кінці до $218,500 для Менеджер продукту на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Danaher. Останнє оновлення: 8/12/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Менеджер продукту
Median $219K
Інженер-механік
Median $115K
Бухгалтер
$217K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
Біомедичний інженер
$88.3K
Бізнес-аналітик
$106K
Розвиток бізнесу
$137K
Менеджер з науки даних
$149K
Науковець даних
$195K
Фінансовий аналітик
$151K
Інженер з апаратного забезпечення
$64.9K
Людські ресурси
$142K
Інформаційний технолог (ІТ)
$72K
Маркетинг
$199K
Інженер-оптик
$181K
Дизайнер продукту
$141K
Менеджер проекту
$115K
Продажі
$78.3K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$36.7K
Архітектор рішень
$60.1K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Danaher RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (25.00% щорічно)

Маєте питання? Запитайте спільноту.

Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.

Відвідати зараз!

Часті запитання

The highest paying role reported at Danaher is Менеджер продукту with a yearly total compensation of $218,500. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danaher is $137,460.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Danaher

Пов'язані компанії

  • HPE
  • Illumina
  • Fiserv
  • Fortive
  • Jack Henry & Associates
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси