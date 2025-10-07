Каталог компаній
D2L
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Програмний інженер забезпечення якості (QA)

D2L Програмний інженер забезпечення якості (QA) Зарплати

Медіанний пакет компенсації Програмний інженер забезпечення якості (QA) in Canada у D2L становить CA$102K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації D2L. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Загалом за рік
CA$102K
Рівень
L3
Базова зарплата
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Бонус
CA$0
Років у компанії
5 Роки
Років досвіду
10 Роки
Які кар'єрні рівні в D2L?

CA$225K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на CA$42.3K+ (іноді CA$423K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програмний інженер забезпечення якості (QA) в D2L in Canada складає річну загальну компенсацію CA$145,664. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в D2L для позиції Програмний інженер забезпечення якості (QA) in Canada складає CA$101,554.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для D2L

Схожі компанії

  • DataCamp
  • BenchPrep
  • Cambium Learning Group
  • Visier
  • Edmentum
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси