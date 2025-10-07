Компенсація Full-Stack програмний інженер in Waterloo Region у D2L варіюється від CA$94.7K за year для L2 до CA$143K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Waterloo Region становить CA$104K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації D2L. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
CA$ --
CA$ --
CA$ --
CA$ --
L2
CA$94.7K
CA$91.1K
CA$1K
CA$2.6K
L3
CA$102K
CA$95.2K
CA$3.4K
CA$3K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
