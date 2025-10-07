Компенсація Full-Stack програмний інженер in Canada у D2L варіюється від CA$71.7K за year для L1 до CA$143K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in Canada становить CA$97.8K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації D2L. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
CA$71.7K
CA$70.4K
CA$308.6
CA$1K
L2
CA$95.7K
CA$91.7K
CA$1.1K
CA$2.9K
L3
CA$97.9K
CA$93K
CA$2K
CA$2.9K
L4
CA$143K
CA$125K
CA$7.7K
CA$10.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
