Cyclica Зарплати

Зарплата Cyclica варіюється від $75,282 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $85,315 для Information Technologist (IT) на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cyclica. Останнє оновлення: 10/19/2025

Дата-сайентист
$80.7K
Information Technologist (IT)
$85.3K
Інженер-програміст
$75.3K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Cyclica - це Information Technologist (IT) at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $85,315. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cyclica складає $80,675.

