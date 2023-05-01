Cyclica Зарплати

Зарплата Cyclica варіюється від $75,282 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $85,315 для Information Technologist (IT) на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Cyclica . Останнє оновлення: 10/19/2025