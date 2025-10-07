Каталог компаній
Середня загальна компенсація Cloud Security Architect in Israel у CyberArk варіюється від ₪246K до ₪359K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CyberArk. Останнє оновлення: 10/7/2025

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CyberArk RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Cloud Security Architect в CyberArk in Israel складає річну загальну компенсацію ₪304,234. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CyberArk для позиції Cloud Security Architect in Israel складає ₪161,112.

