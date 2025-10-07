Каталог компаній
CyberArk
CyberArk Backend програмний інженер Зарплати в India

Медіанний пакет компенсації Backend програмний інженер in India у CyberArk становить ₹2.67M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CyberArk. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Загалом за рік
₹2.67M
Рівень
Senior Software Engineer
Базова зарплата
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в CyberArk?

₹13.98M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CyberArk RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 4th-РІК (25.00% щорічно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Backend програмний інженер в CyberArk in India складає річну загальну компенсацію ₹6,071,925. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CyberArk для позиції Backend програмний інженер in India складає ₹2,960,608.

Інші ресурси