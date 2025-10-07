Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in India у Cybage Software становить ₹1.36M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cybage Software. Останнє оновлення: 10/7/2025

Медіанний пакет
company icon
Cybage Software
Software Engineer
Gandhinagar, GJ, India
Загалом за рік
₹1.36M
Рівень
L2
Базова зарплата
₹1.36M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹0
Років у компанії
8 Роки
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Cybage Software?

₹13.98M

Останні подання зарплат
Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в Cybage Software in India складає річну загальну компенсацію ₹1,527,335. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cybage Software для позиції Full-Stack програмний інженер in India складає ₹641,728.

