Компенсація Інженер машинного навчання in United States у CVS Health варіюється від $138K за year для L2 до $192K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $138K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$138K
$125K
$0
$12.5K
L3
$192K
$168K
$0
$24K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***