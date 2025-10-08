Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у CVS Health варіюється від $113K за year для L1 до $153K за year для L4. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $131K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L1
$113K
$107K
$656
$4.8K
L2
$121K
$113K
$0
$7.5K
L3
$153K
$133K
$0
$20K
L4
$153K
$134K
$0
$18.7K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
