Компенсація Health Informatics in United States у CVS Health варіюється від $137K за year для Data Scientist до $286K за year для Lead Director. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $164K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
