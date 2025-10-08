Каталог компаній
CVS Health
CVS Health Health Informatics Зарплати в United States

Компенсація Health Informatics in United States у CVS Health варіюється від $137K за year для Data Scientist до $286K за year для Lead Director. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $164K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Data Scientist
$137K
$128K
$0
$9.4K
Senior Data Scientist I
$169K
$155K
$0
$13.9K
Senior Data Scientist II
$176K
$161K
$0
$15.5K
Lead Data Scientist
$211K
$186K
$5.9K
$19.3K
$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Які кар'єрні рівні в CVS Health?

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Health Informatics в CVS Health in United States складає річну загальну компенсацію $286,250. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CVS Health для позиції Health Informatics in United States складає $172,500.

