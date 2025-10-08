Каталог компаній
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
CVS Health Health Informatics Зарплати в Hartford & New Haven Area

Медіанний пакет компенсації Health Informatics in Hartford & New Haven Area у CVS Health становить $210K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025

Медіанний пакет
company icon
CVS Health
Principal Data Scientist
Hartford, CT
Загалом за рік
$210K
Рівень
P5
Базова зарплата
$210K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
6 Роки
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в CVS Health?

$160K

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Health Informatics в CVS Health in Hartford & New Haven Area складає річну загальну компенсацію $292,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CVS Health для позиції Health Informatics in Hartford & New Haven Area складає $237,000.

Інші ресурси