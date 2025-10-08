Компенсація Health Informatics in Greater Boston Area у CVS Health варіюється від $134K за year для Data Scientist до $217K за year для Lead Data Scientist. Медіанний yearний пакет компенсації in Greater Boston Area становить $202K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CVS Health. Останнє оновлення: 10/8/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Data Scientist
$134K
$126K
$0
$8K
Senior Data Scientist I
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Data Scientist II
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Data Scientist
$217K
$188K
$12.5K
$16.5K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***