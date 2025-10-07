Компенсація Full-Stack програмний інженер in United States у Cvent варіюється від $105K за year для Software Engineer I до $163K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $114K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cvent. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer I
$105K
$101K
$0
$4.5K
Software Engineer II
$117K
$110K
$0
$6.2K
Senior Software Engineer
$155K
$144K
$0
$11K
Lead Software Engineer
$163K
$153K
$0
$10.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
Зарплати не знайдено
