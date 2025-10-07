Компенсація Full-Stack програмний інженер in Northern Virginia Washington DC у Cvent варіюється від $106K за year для Software Engineer I до $157K за year для Lead Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in Northern Virginia Washington DC становить $108K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cvent. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer I
$106K
$101K
$0
$5.4K
Software Engineer II
$121K
$113K
$0
$7.8K
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$157K
$150K
$0
$7.3K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
