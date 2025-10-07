Компенсація Full-Stack програмний інженер in India у Cvent варіюється від ₹1.97M за year для Software Engineer II до ₹3.28M за year для Senior Software Engineer. Медіанний yearний пакет компенсації in India становить ₹2.83M. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cvent. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
Software Engineer I
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Software Engineer II
₹1.97M
₹1.75M
₹70.4K
₹146K
Senior Software Engineer
₹3.28M
₹2.79M
₹0
₹490K
Lead Software Engineer
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***