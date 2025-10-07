Каталог компаній
Cubic Telecom
Медіанний пакет компенсації Full-Stack програмний інженер in Ireland у Cubic Telecom становить €57K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cubic Telecom. Останнє оновлення: 10/7/2025

Cubic Telecom
Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Загалом за рік
€57K
Рівень
L1
Базова зарплата
€57K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Cubic Telecom?

€142K

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack програмний інженер в Cubic Telecom in Ireland складає річну загальну компенсацію €88,863. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cubic Telecom для позиції Full-Stack програмний інженер in Ireland складає €56,972.

