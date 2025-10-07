Компенсація Системний інженер in United States у Cruise варіюється від $165K за year для L3 до $520K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $330K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cruise. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$165K
$134K
$11.7K
$18.8K
L4
$303K
$173K
$96.8K
$33.5K
L5
$313K
$197K
$98K
$18.4K
L6
$520K
$234K
$238K
$46.9K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cruise RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.