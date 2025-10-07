Компенсація Науковець-дослідник in United States у Cruise варіюється від $339K за year для L4 до $678K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $468K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cruise. Останнє оновлення: 10/7/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$339K
$196K
$107K
$36.1K
L5
$460K
$216K
$223K
$21.9K
L6
$678K
$259K
$371K
$47.4K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Cruise RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.