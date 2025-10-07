Каталог компаній
Cruise
Cruise Програмний інженер забезпечення якості (QA) Зарплати в San Francisco Bay Area

Компенсація Програмний інженер забезпечення якості (QA) in San Francisco Bay Area у Cruise варіюється від $188K за year для L3 до $459K за year для L6. Медіанний yearний пакет компенсації in San Francisco Bay Area становить $218K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cruise. Останнє оновлення: 10/7/2025

Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
Software Engineer(Початковий рівень)
$188K
$139K
$35K
$13.9K
L4
Senior Software Engineer I
$273K
$173K
$70.6K
$29.4K
L5
Senior Software Engineer II
$340K
$203K
$138K
$0
L6
Staff Software Engineer
$459K
$228K
$164K
$67.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cruise RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Програмний інженер забезпечення якості (QA) в Cruise in San Francisco Bay Area складає річну загальну компенсацію $458,750. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cruise для позиції Програмний інженер забезпечення якості (QA) in San Francisco Bay Area складає $259,200.

