Cruise
  • Зарплати
  • Інженер з апаратного забезпечення

  • Embedded Hardware Engineer

  • United States

Cruise Embedded Hardware Engineer Зарплати в United States

Компенсація Embedded Hardware Engineer in United States у Cruise варіюється від $215K за year для L3 до $964K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $500K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Cruise. Останнє оновлення: 10/7/2025

Середня Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції ()
Бонус
L3
Hardware Engineer
$215K
$158K
$27K
$30.5K
L4
Senior Hardware Engineer I
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Hardware Engineer II
$414K
$242K
$123K
$49.6K
L6
Staff Hardware Engineer
$481K
$246K
$187K
$48.5K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Cruise RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Embedded Hardware Engineer в Cruise in United States складає річну загальну компенсацію $963,800. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Cruise для позиції Embedded Hardware Engineer in United States складає $407,800.

