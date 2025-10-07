Каталог компаній
CrowdStrike
CrowdStrike Cloud Security Architect Зарплати в United States

Середня загальна компенсація Cloud Security Architect in United States у CrowdStrike варіюється від $267K до $374K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CrowdStrike. Останнє оновлення: 10/7/2025

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CrowdStrike RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У CrowdStrike RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Cloud Security Architect в CrowdStrike in United States складає річну загальну компенсацію $518,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CrowdStrike для позиції Cloud Security Architect in United States складає $237,000.

Інші ресурси