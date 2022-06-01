Critical Mass Зарплати

Зарплата Critical Mass варіюється від $20,895 загальної компенсації на рік для Дата-сайентист на нижньому рівні до $167,160 для Рекрутер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Critical Mass . Останнє оновлення: 9/3/2025