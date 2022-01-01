Criteo Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Criteo варіюється від $44,704 загальної компенсації на рік для Проєктний менеджер на нижньому рівні до $686,000 для Розвиток бізнесу на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Criteo. Останнє оновлення: 9/3/2025

$160K

Інженер-програміст
L2 $65.7K
L3 $83.1K
L4 $109K
L5 $157K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Інженер надійності сайту

Науковець-дослідник

Дослідник штучного інтелекту

Дата-сайентист
L2 $71.2K
L3 $73.2K
Продукт-менеджер
Median $92.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Продажі
Median $139K
Розвиток бізнесу
$686K
Обслуговування клієнтів
$57.6K
Успіх клієнтів
$76.4K
Аналітик даних
$56.2K
Управління персоналом
$203K
IT-спеціаліст
$96.2K
Менеджмент-консультант
$92.5K
Маркетинг
$182K
Програмний менеджер
$170K
Проєктний менеджер
$44.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$159K
Архітектор рішень
$110K
Technical Account Manager
$76.6K
Технічний програмний менеджер
$116K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Criteo - це Розвиток бізнесу at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $686,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Criteo складає $94,505.

Інші ресурси