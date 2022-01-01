Каталог компаній
Criteo
    • Про компанію

    Criteo is a personalized retargeting company that works with Internet retailers to serve personalized online display advertisements to consumers who have previously visited the advertiser's website.

    criteo.com
    Веб-сайт
    2005
    Рік заснування
    3,500
    Кількість працівників
    Головний офіс

