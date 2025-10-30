Каталог компаній
CRISIL
CRISIL Фінансовий аналітик Зарплати

Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in India у CRISIL становить ₹1.09M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації CRISIL. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
CRISIL
Research Analyst
Bombay, MH, India
Загалом за рік
₹1.09M
Рівень
L01
Базова зарплата
₹990K
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹99K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в CRISIL?
Останні подання зарплат
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в CRISIL in India складає річну загальну компенсацію ₹7,800,538. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в CRISIL для позиції Фінансовий аналітик in India складає ₹1,089,361.

Інші ресурси